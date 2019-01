Palmeiras precisará superar desfalques para levar título inédito da Copinha

Nos últimos anos o Palmeiras tem demonstrado uma categoria de base muito mais consolidada em comparação a anos anteriores. No entanto, o clube ainda não pôde comemorar nenhuma conquista de Copa São Paulo. Apesar de ter um dos times mais fortes da categoria sub-20 do país, o time precisará superar um problema sério para que a tão sonhada conquista finalmente aconteça em 2019.

Campeão brasileiro, paulista e da tradicional Copa-RS, o time alviverde teria tudo para ser apontado por muitos como um dos principais favoritos ao título do torneio que abre o calendário nacional.

No entanto, o técnico Wesley Carvalho terá a missão de administrar bem as ausências de sete atletas que desfalcarão a equipe para disputar o Sul-Americano Sub-20, que será realizado no Chile.

São eles o zagueiro Vitão, o lateral-esquerdo Luan Cândido, os meio-campistas Gabriel Menino, Gabriel Furtado e Alanzinho e o atacante Papagaio, que defenderão a Seleção Brasileira. Já Anibal Vega, também atacante, defenderá as cores do Paraguai.

Se não bastasse essas sete lacunas, o comandante ainda não poderá contar com o goleiro Anderson, o lateral direito Matheus Rocha e o atacante Yan, que estouraram a idade limite e estão fora da equipe, além do goleiro Magrão, o meia Tomás e o centroavante Gabriel Barbosa, que estão lesionados, e o atacante Cesinha, contratado recentemente do Cruzeiro, que não teve tempo hábil para ser inscrito.

Mesmo com todos esses problemas e sem a suas principais estrelas da categoria, o Palmeiras chega forte para a disputa da Copinha. Entre os atletas que o torcedor deve observar mais de perto está Gabriel Veron, de apenas 16 anos.

Destaque da equipe sub-17 na disputa do Mundial de Clubes da categoria, conquistado pelo Verdão, o jogador aproveitará todos esses desfalques para tentar mostrar o seu futebol, mesmo disputando um torneio de jogadores mais velhos.

Outro atleta para ficar de olho é o atacante Léo Passos. Aos 19 anos, o jogador é apontado como uma das joias da base alviverde. No entanto a temporada passada não foi boa. Além de ter passado em branco na Copinha de 2018, o jogador rompeu o ligamento do joelho esquerdo e ficou longe dos gramados por todo o segundo semestre. A expectativa é de que Passos retorne aos gramados diretamente na Copa São Paulo e demonstre novamente o futebol que lhe garantiu o status de promessa.

Um atleta que invariavelmente chamará a atenção será o japonês Daiju Sasaki. Aos 19 anos, o meia-atacante contrato no final do mês de agosto ainda não teve a chance de estrear pelo clube, porém tem treinado até mesmo auxiliado de um tradutor dentro do campo para brilhar com a camisa do Palmeiras na competição.

O Palmeiras estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o Galvez-AC às 21h30 (de Brasília) de quinta-feira, na Arena Capivari. Capivariano e XV de Piracicaba completam o Grupo 13 do torneio.