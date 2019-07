Palmeiras põe à prova bom retrospecto contra argentinos na Libertadores

Após empatar o jogo da ida das oitavas de final, em Mendoza, por 2 a 2, o Palmeiras precisa de uma simples vitória diante do Godoy Cruz no duelo da volta, marcado para esta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, para avançar às quartas da Copa Libertadores. Se o time de Luiz Felipe Scolari fizer valer o retrospecto contra argentinos no torneio continental, seguirá vivo na disputa.

O Verdão tem na história 30 partidas contra equipes da Argentina na Libertadores, com 11 vitórias, 11 empates e oito derrotas, além de 47 gols marcados e 33 sofridos. A campanha contra times do país vizinho é positiva, mesmo com a recente eliminação para o Boca Juniors, na semifinal da última edição.

O time xeneize, inclusive, é o clube argentino que o Palmeiras mais duelou no torneio. São 10 partidas, com duas vitórias de cada lado e seis empates. No principal embate, Verdão e Boca empataram os dois jogos na final de 2000 e tiveram que decidir o campeão nos pênaltis, onde os argentinos levaram a melhor.

Essa, no entanto, não foi a única decisão entre palestrinos e um clube da Argentina. Em 1968, contra os Estudiantes, o histórico esquadrão alviverde conhecido como Academia perdeu fora de casa e venceu em solo brasileiro, tendo que decidir a taça em um jogo de desempate no Uruguai. Os rivais, porém, ficaram com o título.

Na atual edição da Libertadores, o Palmeiras caiu no mesmo do grupo do San Lorenzo, obtendo uma vitória, no Allianz, e uma derrota, na Argentina. Nas oitavas, o Godoy Cruz apareceu como rival e, após um empate por 2 a 2 na idade, o Verdão segue vivo na disputa em caso de uma simples vitória ou até mesmo em uma nova igualdade desde que não sofra dois gols.