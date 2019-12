Palmeiras poderá usar Gabriel Veron em eventual final da Copinha

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O atacante Gabriel Veron, principal promessa das categorias de base do Palmeiras, tem condições de disputar uma eventual final da Copa São Paulo. O jovem, no entanto, participará da pré-temporada sob o comando de Vanderlei Luxemburgo com o elenco profissional.

A exemplo de Veron, os meio-campsitas Gabriel Menino e Alanzinho e o lateral esquerdo Lucas Esteves foram selecionados para trabalhar com o time principal na Copa Flórida. Caso alcance as fases decisivas da Copa São Paulo, o Palmeiras poderá usar o quarteto.

“Optamos por inscrever esses atletas. Mesmo que a gente não conte com eles de imediato, se, porventura, lá na frente conseguirmos chegar longe (na Copa São Paulo), temos a possibilidade de utilizá-los”, declarou o técnico Wesley Carvalho nesta sexta-feira.

Ao falar sobre o assunto, o treinador encarou a situação com naturalidade. “Se pudesse, gostaria de estar com todos aqui, mas também entendo e tenho a percepção do que, para o clube, é melhor. Nossa função é fazer com que os jogadores cheguem ao profissional”, afirmou.

O Palmeiras está sediado em Araraquara, cidade a cerca de 275 km de São Paulo e que já recebeu o time em 2009, 2012 e 2017. Em sua estreia, marcada para as 21h30 (de Brasília) de quinta-feira, a equipe alviverde encara o União Rondonópolis-MT, na Arena da Fonte Luminosa – a chave reúne também Petrolina-PE e Ferroviária-SP.