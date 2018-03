Palmeiras pode não ter Arena na semifinal do Campeonato Paulista

Antes das quartas de final do Campeonato Paulista, o Palmeiras viveu uma polêmica por conta de sua partida ter sido marcada para o Pacaembu. Para a semifinal, a situação poderá se repetir.

O congresso na Federação Paulista de Futebol irá definir na sexta-feira se o duelo acontecerá na próxima quarta, ou quinta. Por conta de um show marcado para a terça, no Allianz Parque, a WTorre informou que só poderá deixar o estádio em condições se o duelo acontecer na quinta.

No entanto, desta maneira, uma possível final – em caso de classificação palestrina – só poderia acontecer no domingo. O problema é que na terça-feira subsequente, o Palmeiras recebe o Allianza Lima em sua casa, pela Copa Libertadores, e não haveria tempo de recuperação suficiente para os jogadores.

“Com relação à não utilização da nossa casa: é claro que aqui é sempre melhor, mas não é novidade jogar no Pacaembu. O importante é ter a nossa torcida ao lado. Se fora de São Paulo tem torcedor do Palmeiras, aqui do ladinho com certeza ele vai estar junto”, afirmou o técnico Roger Machado.

Agora o Palmeiras aguarda a partida de quinta-feira entre Corinthians e Bragantino para saber quem será seu adversário na semifinal do Paulistão. O Verdão só não irá enfrentar o Santos – classificado nos pênaltis – se o Bragantino avançar nas penalidades. Neste caso, o adversário seria o Massa Bruta.

