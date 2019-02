Palmeiras pode igualar vitórias do Corinthians no Allianz Parque

Confira este e outros vídeos em

Se o Corinthians tem a oportunidade de igualar o número de vitórias do Palmeiras em Derbys, segundo suas próprias contas, o Verdão também enxerga no clássico uma chance de importância estatística. Se vencer, o Maior Campeão do Brasil retira do rival a soberania no Allianz Parque.

Na casa alviverde, já foram disputados seis Derbys e a vantagem corintiana é de uma vitória. São três resultados positivos do Timão, contra dois palmeirenses, além de um empate.

Desde 2014, ano em que tanto a Arena Corinthians quanto o Allianz Parque foram inaugurados, o Corinthians tem melhor retrospecto nos duelos contra o Palmeiras. São oito vitórias alvinegras, dois empates e cinco triunfos palestrinos.

Após o duelo deste sábado, às 17h (de Brasília), no Allianz Parque, Palmeiras e Corinthians ainda tem ao menos mais dois clássicos garantidos até o final da temporada, ambos pelo Campeonato Brasileiro.

Confira todos os Derbys disputados no Allianz Parque:

Palmeiras 0x1 Corinthians – 08/02/2015

Palmeiras 3×3 Corinthians – 6/09/2015

Palmeiras 1×0 Corinthians – 12/06/2016

Palmeiras 0x2 Corinthians – 12/07/2017

Palmeiras (3)0x1(4) Corinthians – 08/04/2018

Palmeiras 1×0 Corinthians – 09/09/2018