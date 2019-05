Palmeiras pode ganhar 7ª seguida pela primeira vez em seis anos

Embalado, o Palmeiras vive uma sequência de seis vitórias consecutivas. Na noite desta quinta-feira, contra o Sampaio Corrêa, o time comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari pode repetir uma série de triunfos alcançada pela última vez em 2013, na gestão de Gilson Kleina.

O Palmeiras venceu de maneira consecutiva Internacional (1 x 0), San Lorenzo (1 x 0), Atlético-MG (2 x 0), Santos (4 x 0), Sampaio Corrêa (1 x 0) e Botafogo (1 x 0). O jogo contra o time argentino foi pela Copa Libertadores, o duelo com o adversário maranhense valeu pela Copa do Brasil e os restantes, pelo Campeonato Brasileiro.

Em 2013, o Palmeiras venceu em sequência Icasa (4 x 0), Bragantino (2 x 1), São Caetano (2 x 1), Paraná (2 x 1), Joinville (1 x 0), Paysandu (3 x 2) e Atlético-PR (1 x 0). O último jogo foi pela Copa do Brasil e os outros, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

A série de seis vitórias seguidas é a melhor da terceira passagem de Felipão pelo Palmeiras, anunciada em julho de 2018. Contra o Sampaio Corrêa, ele deve escalar Weverton; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique (Moisés) e Gustavo Scarpa; Zé Rafael, Dudu e Deyverson.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Em busca da sétima vitória seguida, o Palmeiras pega o Sampaio Corrêa às 20 horas (de Brasília) de quinta-feira, no Allianz Parque. Como ganhou por 1 a 0 em São Luís do Maranhão, o time alviverde avança às quartas de final da Copa do Brasil com um empate.