Palmeiras planeja excursão durante pausa de jogos para Copa América

O Palmeiras ainda está em seu início de pré-temporada e planejando jogos-treino que antecedam a estreia no Campeonato Paulista, mas ao mesmo tempo, a equipe já analisa o calendário completo da temporada. Tendo em mente a pausa de cerca de um mês para a disputa da Copa da América, o Verdão avalia a possibilidade de disputar torneios amistosos no exterior.

“Estamos procurando uma situação para a parada da Copa América que preencha esse calendário, permitindo uma retomada em condições físicas ideais. Por isso mesmo temos o projeto de trabalhar com 28 ou 30 jogadores. Vamos continuar nosso sistema de rodízio, desde que quem entre no rodízio me dê segurança. O rodízio pode ser feito, mas o retorno que eu tinha era excelente. Sendo assim, continuaremos”, afirmou o técnico Luis Felipe Scolari.

Em 2018, durante a pausa do Brasileirão para a Copa do Mundo, o Palmeiras viajou para o Panamá após 11 dias de folga, ainda com o técnico Roger Machado. Foram três amistosos na América Central, em excursão que provocou críticas da torcida pela pouca dificuldade imposta pelos adversários.

Certo é que o rodízio de atletas, imposto com sucesso por Felipão em 2018, será mantido. Quando houver partidas no meio e no final da semana, dois times diferentes serão escalados. Isso, claro, se o elenco palestrino seguir correspondendo.