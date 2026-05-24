Palmeiras perde trio de titulares para jogo contra a Chapecoense

O Palmeiras ganhou mais desfalques para o jogo contra a Chapecoense. O meio-campista Andreas Pereira, o goleiro Carlos Miguel e o lateral direito Giay receberam o terceiro cartão amarelo na vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo, neste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Assim, ambos cumprirão suspensão automática no último compromisso antes da parada para a Copa do Mundo.

Palmeiras e Chapecoense se enfrentam no próximo domingo, dia 31. O duelo, válido pela 18ª rodada do Brasileirão, acontece no Allianz Parque, em São Paulo (SP), a partir das 16h (de Brasília).

Sem Andreas Pereira, a tendência é que Lucas Evangelista assuma a vaga entre os titulares. Já no gol, Marcelo Lomba deve assumir a posição. Enquanto isso, na lateral direita, Khellven deve voltar a ter chance no time inicial.

Além deles, também entraram em campo pendurados o lateral Khellven e o atacante Luighi. No entanto, os dois não tiveram minutos em campo e passaram ilesos.

Atualmente, Abel Ferreira conta com uma lista de desfalques: Piquerez (cirurgia no tornozelo direito), Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo), Bruno Fuchs (lesão na coxa direita), Benedetti (entorse no tornozelo direito) e Ramón Sosa (entorse no tornozelo esquerdo).

A tendência é que todos retornem apenas após a disputa da Copa do Mundo. Antes de enfrentar a Chapecoense, porém, o Palmeiras encara o Junior Barranquilla-COL, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. A equipe alviverde busca a vitória para garantir classificação às oitavas de final.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp