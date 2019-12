Palmeiras perde para Flamengo, mas conquista Supercopa Sub-17

O Palmeiras faturou mais um título nas categorias de base. O Alviverde visitou o Flamengo, nesta quinta-feira, e se sagrou campeão da Supercopa Sub-17, após derrota por 3 a 2 no Maracanã. Pela ida, no Pacaembu, o Verdão havia vencido por 2 a 0, garantindo a vantagem no placar agregado.

Em confronto no Rio de Janeiro, o Palmeiras saiu na frente do placar com Gabriel Silva, ainda aos oito minutos do 1º tempo. Na segunda etapa, o Rubro-Negro iniciou uma reação e virou o placar, com Carlos Daniel e Lázaro, nos dois primeiros minutos.

Aos 30 minutos, o Verdão voltou a igualar um placar, com um golaço. Renan completou cruzamento de letra e os paulistas se aproximaram da conquista. Já nos acréscimos, o campeão mundial sub-17 Lázaro marcou mais uma vez, aos 46, e fechou o placar em 3 a 2.

A taça, em sua primeira edição, reuniu o vencedor da Copa do Brasil Sub-17, Palmeiras, e do Campeonato Brasileiro Sub-17, Flamengo.