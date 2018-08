Palmeiras perde o 5º pênalti seguido e Felipão diz: “Não vou treinar mais”

A vitória do Palmeiras sobre o Botafogo nesta quarta-feira deixou o Verdão ainda mais vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, mas acentuou preocupações da equipe de Luiz Felipe Scolari para Copa do Brasil e Libertadores. Diante do Glorioso, o Verdão voltou a desperdiçar uma penalidade, que podem ser decisivas nos torneios mata-mata.

Na etapa final, Dudu cobrou pênalti no canto esquerdo e Saulo defendeu. Foi a quinto chute da marca da cal desperdiçado em sequência. Para piorar, dos 16, apenas sete foram convertidos. Experiente e tendo conquistado a única taça Libertadores do Alviverde justamente nas penalidades, Felipão tem a solução para resolver o problema.

“Pode ser o psicológico (os erros), quem sabe eu esteja cobrando e o Palmeiras esteja cobrando, vocês da imprensa estejam cobrando e vamos dar um tempo. Mas todos temos de saber que algumas competições podem ser definidas por pênaltis. Temos de lembrar que o Palmeiras ganhou a Libertadores nos pênaltis. Precisamos de bons batedores e um bom goleiro”, afirmou o comandante.

“Digo que não vou treinar, mas vou treinar, vou tentar corrigir, modificar algumas coisas para quando acontecer alguma situação o pênalti seja convertido”, completou Felipão, que contra o Botafogo, estabeleceu Borja como primeiro cobrador, Bruno Henrique segundo e Dudu terceiro, mas as duas escolhas principais não estavam no campo.

Em 2017, a falta de pontaria nos pênaltis custou a classificação do Palmeiras na Copa Libertadores. Contra o Barcelona de Guayaquil, no Allianz Parque, pelas oitavas de final da competição, Bruno Henrique e Egídio perderam e o Verdão acabou eliminado.