Lateral inicia transição em reapresentação, e Palmeiras pode ter reforços no Brasileiro

O lateral esquerdo Jefté foi novidade na reapresentação do Palmeiras na manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol, após a vitória por 2 a 1 sobre o Sporting Cristal-PER, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Recuperado de uma lesão na coxa direita, ele deu início ao processo de transição física.
O atacante Vitor Roque treinou normalmente, assim como o também atacante Paulinho, em estágio de recondicionamento físico. O camisa 9 não entra em campo desde o dia 21 de março. Desde então, vem tratando de dores no tornozelo esquerdo.
Jefté, por outro lado, esteve em campo pela última vez no dia 2 de abril, na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, ele foi titular, ocupando a vaga de Piquerez, então titular, que passou por uma cirurgia no tornozelo direito.
Com os desfalques de Jefté e Piquerez, Arthur, Cria da Academia, se tornou o único lateral esquerdo disponível. Nos quatro jogos seguintes à lesão de Jefté, Abel colocou Arthur como titular em dois (Bahia e Junior Barranquilla) e Khellven, improvisado, nos outros (Corinthians e Sporting Cristal).
Possíveis reforços
Com isso, o Palmeiras pode ter os reforços de Vitor Roque e Jefté para o próximo jogo do Palmeiras, que acontece neste domingo, contra a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Paulinho, por sua vez, só deve retornar no duelo da Copa do Brasil, na próxima semana.
Além disso, o meia Mauricio, que foi baixa por conta de uma gripe no duelo da Libertadores, treinou e também pode voltar ao time.
Próximo jogo do Palmeiras
- Jogo: Palmeiras x Athletico-PR
- Competição: Campeonato Brasileiro (12ª rodada)
- Data e horário: 19 de abril de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
- Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)