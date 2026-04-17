Lateral inicia transição em reapresentação, e Palmeiras pode ter reforços no Brasileiro

O lateral esquerdo Jefté foi novidade na reapresentação do Palmeiras na manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol, após a vitória por 2 a 1 sobre o Sporting Cristal-PER, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Recuperado de uma lesão na coxa direita, ele deu início ao processo de transição física.

O atacante Vitor Roque treinou normalmente, assim como o também atacante Paulinho, em estágio de recondicionamento físico. O camisa 9 não entra em campo desde o dia 21 de março. Desde então, vem tratando de dores no tornozelo esquerdo.

Jefté, por outro lado, esteve em campo pela última vez no dia 2 de abril, na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, ele foi titular, ocupando a vaga de Piquerez, então titular, que passou por uma cirurgia no tornozelo direito.

Com os desfalques de Jefté e Piquerez, Arthur, Cria da Academia, se tornou o único lateral esquerdo disponível. Nos quatro jogos seguintes à lesão de Jefté, Abel colocou Arthur como titular em dois (Bahia e Junior Barranquilla) e Khellven, improvisado, nos outros (Corinthians e Sporting Cristal).

Possíveis reforços

Com isso, o Palmeiras pode ter os reforços de Vitor Roque e Jefté para o próximo jogo do Palmeiras, que acontece neste domingo, contra a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Paulinho, por sua vez, só deve retornar no duelo da Copa do Brasil, na próxima semana.

Além disso, o meia Mauricio, que foi baixa por conta de uma gripe no duelo da Libertadores, treinou e também pode voltar ao time.

Próximo jogo do Palmeiras