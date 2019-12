Palmeiras negocia empréstimo de Borja a time paraguaio

Miguel Borja pode deixar o Palmeiras. Jogador mais caro da história do clube, o atacante colombiano negocia sua transferência por empréstimo para o Olimpia, do Paraguai, conforme confirmou o presidente Maurício Galiotte.

“Existe o interesse do Olimpia. Estamos tratando o assunto, mas não tem nada definido. Seria por empréstimo, existe uma negociação em andamento”, disse ao Fox Sports.

A intenção do time paraguaio é conseguir o empréstimo de um ano. As únicas pendências faltantes são acertar os valores e as condições de compra ao final do vínculo, além da divisão dos salários do atleta. As informações são do GloboEsporte.com.

Com contrato até 2021, Borja custou ao Palmeiras 10,5 milhões de dólares (cerca de R$ 34 milhões, à época) em 2017, quando teve 70% de seus diretos comprados após conquistar a Libertadores pelo Atlético Nacional.

O vínculo ainda estabelecia que, caso o Palmeiras não vendesse o jogador até 2019, o clube colombiano poderia cobrar 3 milhões de dólares (cerca de R$ 12 milhões, na cotação atual) ou seguir com os 30% restantes. O Verdão ainda não pagou a quantia.