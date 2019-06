Palmeiras negocia direitos de transmissão de amistoso que terá torcida única

A partida amistosa entre Guarani e Palmeiras terá apenas torcida campineira. Entretanto, o Verdão negocia com algumas emissoras os direitos de transmissão do duelo, para que os palestrinos possam acompanhar a partida que acontecerá no dia 3 de julho, às 19h30 (de Brasília), no estádio Brinco de Ouro.

Por determinação do Ministério Público, a partida será realizada apenas com torcida do Guarani. A norma existe para todos os confrontos entre os quatro grandes clubes do estado (Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo) e, desde o ano passado, abrange também Bugre e Ponte Preta.

Antes, a coletividade palestrina já não poderá acompanhar o jogo-treino contra o Oeste. A partida que ocorre neste sábado, às 10h (de Brasília), na Academia de Futebol, não terá a presença da imprensa e nem a transmissão via redes sociais.

Este será o 94º duelo entre os alviverdes no Brinco de Ouro, sendo o 22º amistoso. O último ocorreu em 2012, pelas quartas de finais do Campeonato Paulista, e, na ocasião, o anfitrião venceu o Palmeiras por 3 a 2 com direito a gol olímpico de Fumagalli.

Todos os setores do Brinco de Ouro terão ingressos com preços estipulados a R$ 40 (R$ 20, a meia). Torcedores com camisa do Bugre também pagam meia.