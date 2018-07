Palmeiras não perde para adversários cariocas desde 2016

Nesta quarta-feira, o Palmeiras busca sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, em duelo com o Fluminense, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã. E se depender do histórico contra times cariocas, a torcida palestrina pode se animar por mais um resultado positivo.

O Verdão não perde para adversários cariocas desde 2016, ano em que se sagrou campeão brasileiro pela nona vez. Desde então foram 13 duelos, com oito vitórias do Alviverde e cinco empates, sendo 23 gols marcados e apenas oito sofridos.

No período, a série invicta abrange três vitórias contra o Fluminense (2 a 0, 3 a 1 e 1 a 0), três empates e uma vitória contra o Flamengo (1 a 1, 2 a 2, 2 a 0 e 1 a 1), uma vitória e um empate contra o Vasco (4 a 0 e 1 a 1), e três vitórias e um empate contra o Botafogo (1 a 0, 2 a 1, 2 a 0 e 1 a 1).

Nas 14 rodadas do Brasileirão disputadas até agora, o Maior Campeão do Brasil conseguiu dois triunfos consecutivos apenas uma vez. Antes da parada da Copa do Mundo, no início de junho, a equipe de Roger Machado venceu o São Paulo por 3 a 1 no Allianz Parque, e o Grêmio por 2 a 0 no Sul. Em seguida, porém, empatou com o Ceará por 2 a 2.

O Palmeiras retoma os treinos na tarde desta terça-feira, em trabalho fechado para a imprensa. Antes, às 14h30 (de Brasília), o goleiro Weverton concederá entrevista coletiva na Academia de Futebol. Diante do Tricolor, Lucas Lima e Luan retornam de suspensão, mas devem ficar no banco de reservas.