Palmeiras monitora situação do atacante Luan no Grêmio

O Palmeiras monitora o atacante Luan, do Grêmio. Destaque do Tricolor Gaúcho, o atleta entrou na mira do Verdão após ter sido afastado pelo técnico Renato Portaluppi e uma troca com o Verdão chegou a ser cogitada.

Os clubes, no entanto, não chegaram a ter conversas oficiais sobre o atleta. Logo após o afastamento do atacante, a diretoria gremista se manifestou sobre o assunto e amenizou o caso, sempre com o intuito de não desvalorizar o camisa 7.

O interesse alviverde esfriou há poucos dias, quando Luan retornou aos treinos com o elenco do Grêmio após 10 dias sob a justificativa de um trabalho de recondicionamento físico. Já na última quarta-feira, ele entrou no segundo tempo do Gre-Nal 420, que deu o título gaúcho ao Tricolor, nos pênaltis.

Em caso de negociação, o Alviverde não estaria disposto a desembolsar valores financeiros e a intenção da diretoria palestrina seria envolver atletas em uma troca.

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira, quando encara o Melgar, no Peru, pela rodada final da Copa Libertadores da América. Um empate fora de casa basta para que o clube conquiste a vaga nas oitavas de final da competição.