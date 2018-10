Palmeiras leva torcedoras agredidas no metrô para conhecer o Allianz Parque

As torcedoras do Palmeiras hostilizadas e agredidas por corintianos em um vagão de metrô na última semana foram convidadas pelo Verdão e estiveram no Allianz Parque para acompanhar o duelo contra o Colo-Colo.

“Nathalia e Josi vieram conhecer os bastidores do jogo de hoje”, publicou o perfil oficial do Maior Campeão do Brasil no Instagram.

Na última terça-feira, dia 25 de setembro, Nath e Josi entraram em um vagão do metrô repleto de corintianos e foram acuadas. Uma das alvinegras mandou a palmeirense “tirar a farda” e chegou a arrancar seu boné, mas a palestrina o recuperou.

Na sequência, as palmeirenses foram expulsas do vagão e uma delas recebeu um chute de um homem com a camisa do clube alvinegro. O Corinthians também repudiou a atitude de seus torcedores e a alvinegra envolvida no caso acabou demitida de seu emprego, além de ter recebido ameaças.

#RespeitaAsMina mas se ela for rival não, né? Dá pra ver bem o rosto do covarde que chuta a moça por trás. Repassem até encontrar esse careca gordo. Tem que ser preso! pic.twitter.com/SvxPddL7Ud — SEPalmeirense (@SEPalmeirense) 27 de setembro de 2018

Outra presença ilustre nesta quarta-feira foi do garoto Nickollas, deficiente visual que se tornou conhecido pelas cenas de sua mãe narrando o jogo em seu ouvido em partida do Palmeiras no Allianz Parque. Nickollas conheceu toda a estrutura do Allianz Parque e recebeu uma camisa de Dudu com seu nome em braile.