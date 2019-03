Palmeiras leva ampla vantagem no retrospecto geral contra a Ponte Preta

Já classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, o Palmeiras enfrentará a Ponte Preta nesta quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque. Do outro lado, a Macaca está eliminada do estadual, já que está a quatro pontos do Santos, segundo colocado do grupo A. Mesmo sendo um jogo sem grandes interesses envolvidos, o confronto entre o alviverde e o clube campineiro tem muita história e, segundo dados levantados pelo próprio Palmeiras, o Verão tem ampla vantagem no retrospecto geral do embate.

Já são 130 partidas entre os dois clubes na história, com 65 vitórias para o Palmeiras e 33 triunfos da Ponte Preta, além de 32 empates. Considerando apenas os jogos disputados sob mando do Verdão, tanto no Palestra Itália quanto no Allianz Parque, são 45 confrontos, com 27 vitórias para o alviverde, sete triunfos da Macaca e 11 empates. Em relação aos gols marcados pelas duas equipes nos embates, são 213 do Palmeiras contra 138 da Ponte Preta.

Para a partida desta quarta-feira, Felipão terá dificuldade para escolher a escalação. Além dos desfalques de Weverton e Gustavo Gómez, convocados por suas seleções, Antônio Carlos está suspenso e Luan lesionado. Dessa forma, é provável que Thiago Santos seja improvisado na zaga ao lado de Edu Dracena. Outra preocupação do comandante do Palmeiras são os jogadores pendurados, que correm o risco de ficarem de fora da primeira partida das quartas de final, contra o Novorizontino. São eles: Felipe Melo, Thiago Santos, Mayke, Diogo Barbosa, Moisés e Borja, além de Luan.

