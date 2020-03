Palmeiras lembra três anos de cobertura de Dudu contra São Paulo

O atacante Dudu marcou um gol por cobertura sobre o então são-paulino Denis há exatos três anos. Na noite desta quarta-feira, por meio de seu perfil oficial no Twitter, o Palmeiras lembrou o lance protagonizado pelo camisa 7 no Allianz Parque durante o clássico Majestoso.

Com Rogério Ceni como treinador, Dudu dominou perto da linha lateral e, ao perceber Denis adiantado, arriscou de longe para marcar um golaço. Em seu perfil no Twitter, o Palmeiras divulgou um vídeo da jogada e publicou a mensagem: “Três anos atrás…”.

O jogo, disputado no dia 11 de março de 2017, foi válido pelo Campeonato Paulista. O Palmeiras superou o São Paulo por 3 a 0 no Allianz Parque, já que, além de Dudu, o volante Tchê Tchê e o meia venezuelano Alejandro Guerra também marcaram.

Com Dudu ainda no elenco, o Palmeiras hoje se prepara para disputar a 10ª rodada do Campeonato Paulista. Às 16h30 (de Brasília) deste sábado, o time alviverde entra em campo para enfrentar a Inter de Limeira, no Estádio Major Levy Sobrinho.