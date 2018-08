Palmeiras já mostra mudanças com Paulo Turra

Ainda sem Luiz Felipe Scolari no banco de reservas, mas já influenciando diretamente na formação do Palmeiras, o Verdão empatou sem gols com o Bahia na noite desta quinta-feira. Foram apenas três treinos dirigidos pela comissão técnica comandada por Paulo Turra, mas o Verdão já mostrou mudanças.

Deyverson recebeu sua segunda chance como titular no ano. O centroavante ganhou o prêmio de “craque do jogo”, mas deixou o gramado chorando após ser expulso. Paulo Turra deixou claro que um centroavante de ofício é essencial no esquema de Felipão.

O auxiliar técnico da equipe também declarou a preferência por ter um ‘cão de guarda’ à frente da zaga. Contra o Tricolor, o escolhido foi Felipe Melo, mas o volante ficou sobrecarregado no esquema tático palestrino, que teve Moisés e Bruno Henrique como volantes.

O camisa 19, inclusive, com o final do rodízio da faixa de capitão, imposto por Roger Machado, deve ser fixado no posto. A volta do confronto entre Bahia e Palmeiras acontece no dia 16 de agosto, no Allianz Parque. O Verdão joga por uma vitória simples para chegar à semifinal da competição.