Palmeiras inicia venda de ingressos para estreia no Brasileiro nesta quarta

Atual campeão do Brasileiro Série A, o Palmeiras já tem data para defender o título da competição: dia 28 de abril, domingo. Estreando em casa, no Allianz Parque, o Verdão terá como adversário o Fortaleza, às 19h (de Brasília). Os ingressos para a partida já estarão à venda para sócios-torcedores a partir desta-quarta, às 10h (de Brasília).

Os sócios terão exclusividade na compra dos ingressos até sábado, dia 20, às 10h (de Brasília), quando a comercialização terá inicio para o público em geral. A venda para os associados será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.

Antes, porém, o Alviverde terá um importante embate pela Copa Libertadores. A equipe irá enfrentar o Melgar, fora de casa, no Peru, na quinta-feira, dia 25, às 23h (de Brasília).

Veja abaixo todas as datas e horários para a venda de ingressos:

1ª Pré-venda

Início da pré-venda: 17/04/2019 – 10h (de Brasília)

– Sócios Avanti 5 estrelas (de 81 a 100% de Rating)

– Sócios Avanti do Plano Diamante

– Sócios do clube social que também são sócios Avanti (independentemente do plano)

2ª Pré-venda

Início da pré-venda: 17/04/2019 – 15h (de Brasília)

– Sócios 4 estrelas (de 61 a 80% de Rating)

– Sócios Avanti do Plano Platina

3ª Pré-venda

Início da pré-venda: 18/04/2019 – 10h v

– Sócios Avanti 3 estrelas (de 41 a 60% de rating)

– Sócios Avanti do Plano Ouro

4ª Pré-venda

Início da pré-venda: 18/04/2019 – 15h (de Brasília)

– Sócios Avanti 2 estrelas (de 21 a 40% de rating)

– Sócios Avanti do Prata Superior

5ª Pré-venda

Início da pré-venda: 19/04/2019 – 10h (de Brasília)

– Sócios Avanti 1 estrela (de 1 a 20% de rating)

6ª Pré-venda

Início da pré-venda: 19/04/2019 – 15h (de Brasília)

– Todos os sócios Avanti Palmeiras

Início da venda de ingressos para o público em geral – Sábado, dia 20/04, às 10h (de Brasília)