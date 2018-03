Palmeiras inicia semana em busca de substituto para Miguel Borja

O Palmeiras trabalhará na Academia de Futebol sob o comando do técnico Roger Machado durante a tarde desta segunda-feira. Com Miguel Borja convocado para defender a seleção colombiana, o treinador precisa definir o substituto do centroavante.

A Colômbia enfrenta a França em 23 de março (Paris) e a Austrália em 27 de março (Londres). Assim, Borja é desfalque certo no confronto decisivo com o Novorizontino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, marcado para as 21h45 (de Brasília) de quarta-feira, no Palestra Itália.

Caso o Palmeiras elimine o Novorizontino, o colombiano desfalca o time alviverde no primeiro jogo da semifinal e, possivelmente, no segundo. Diante da situação, o técnico Roger Machado já pensa em opções para armar sua equipe titular sem Miguel Borja.

“As alternativas são lançadas na medida em que a gente entende que sejam necessárias. As convocações, as possíveis lesões, as suspensões… Isso tudo, o nosso grupo assimila e aqueles que entram em campo têm dado retorno. A ausência do Miguel está determinada e já criamos alternativas para isso”, afirmou Roger.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Com Borja indisponível, o técnico pode deslocar Willian para o comando de ataque e lançar Keno pelas beiradas do campo. Ele fez tal alteração com sucesso durante o segundo tempo da partida disputada na cidade de Novo Horizonte, já que ambos fizeram gols.

“As características são muito diferentes. Tenho distintas características para a mesma função”, afirmou o comandante. “Não tenho um jogador com as características do Miguel, mas a gente consegue se ajustar com outras características também”, completou.

Ao analisar as opções para substituir Borja, Roger citou os jovens Papagaio e Fernando, além de Willian. Deyverson segue em recuperação de lesão sofrida em janeiro. Como ganhou por 3 a 0 fora de casa, o Palmeiras pode perder por até dois gols de diferença em São Paulo.