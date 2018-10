Palmeiras inicia preparação para enfrentar Colo-Colo com cautela

Algoz do Cruzeiro no último domingo, o Palmeiras inicia a preparação para enfrentar o Colo-Colo com um treinamento na Academia de Futebol durante a tarde desta segunda-feira. Experiente, o técnico Luiz Felipe Scolari mantém a cautela na Copa Libertadores, apesar da vantagem do time alviverde.

Como ganhou o primeiro jogo pelas quartas de final por 2 a 0 em Santiago do Chile, o Palmeiras avança às semis do torneio continental mesmo em caso de derrota por um gol de diferença em São Paulo. O cenário é promissor, porém não suficiente para animar Felipão, bicampeão da Libertadores.

“Temos uma boa vantagem, mas devemos saber examinar o que aconteceu no Chile. Fizemos dois gols e criamos mais duas ou três chances, mas eles também tiveram quatro, cinco oportunidades vivas. Fomos mais felizes nas conclusões, mas precisa ter muito respeito pela qualidade do Colo-Colo”, declarou.

Integrantes do time titular, Weverton, Antônio Carlos, Edu Dracena, Diogo Barbosa e Borja descansaram contra o Cruzeiro. Mayke, Marcos Rocha, Moisés, Willian e Dudu participaram apenas de parte do duelo. Já Thiago Santos, provável substituto do suspenso Felipe Melo, ficou no banco de reservas.

“Se imaginarmos que temos vantagem, ela pode ser diminuída em qualquer minuto inicial e tornar a situação difícil. O respeito é muito importante na nossa equipe para que consigamos chegar na semifinal”, afirmou Felipão, que viu o jogo contra o Cerro Porteño, pelas oitavas, ficar complicado após a expulsão precoce de Felipe Melo.

O confronto entre Palmeiras e Colo-Colo está marcado para as 21h45 (de Brasília) de quarta-feira, no Allianz Parque. O time alviverde não alcança as semifinais da Copa Libertadores desde 2001, quando foi prejudicado pelo árbitro paraguaio Ubaldo Aquino e caiu contra o Boca Juniors.