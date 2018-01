Palmeiras ganha força na tentativa de fechar com Gustavo Scarpa

O meia Gustavo Scarpa pode defender a Sociedade Esportiva Palmeiras em 2018. Com o jogador desvinculado do Fluminense, o clube alviverde ganhou força nas tratativas para contratar o meia de 24 anos de idade, um dos mais concorridos no começo da temporada.

Cobrando vencimentos não honrados pelo Fluminense, Scarpa conseguiu rescindir seu contrato na Justiça. O Palmeiras, vice-campeão brasileiro, classificado à Copa Libertadores e bem estruturado financeiramente, é uma das opções mais atrativas para o jogador.

Anteriormente, o time alviverde chegou a costurar um acordo com o Fluminense envolvendo a troca de jogadores. Roger Guedes, desejado pelos tricolores, recusou a transferência, travando as negociações por Gustavo Scarpa – o atacante acabou no Atlético-MG.

O Palmeiras, que tem Alexandre Mattos como diretor de futebol, chegou a praticamente desistir da tentativa de fechar com o meia de 24 anos, cobiçado também pelos rivais Corinthians e São Paulo. No entanto, permaneceu atento aos passos dos atleta, novamente na alça de mira.

A eventual contratação de Gustavo Scarpa aumentaria ainda mais o já vasto leque de alternativas do técnico Roger Machado para a meia palmeirense. Alejandro Guerra, Agustin Allione, Hyoran, Lucas Lima, Michel Bastos e Moisés integram o elenco palestrino.

Além de Lucas Lima, o Palmeiras acertou ainda as contratações do goleiro Weverton, do zagueiro Emerson Santos, do lateral direito Marcos Rocha e do lateral esquerdo Diogo Babosa. Todos os cinco reforços vêm participando do período de pré-temporada na Academia de Futebol.

Às 19h30 (de Brasília) desta quinta-feira, o Palmeiras estreia no Campeonato Paulista contra o Sandro André, no Estádio Palestra Itália. Em reta final de preparação para o torneio estadual, o time comandado pelo técnico Roger Machado treinou na Academia de Futebol durante a manhã desta segunda-feira.