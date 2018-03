Palmeiras funciona sem Borja e coloca dúvidas na cabeça de Roger

A vitória convincente do Palmeiras sobre o Novorizontino na noite desta quarta-feira não ao Verdão apenas a classificação à semifinal do Campeonato Paulista. No primeiro jogo sem Miguel Borja, o Alviverde teve um ataque mais leve e que se mostrou uma ótima opção para o técnico Roger Machado.

“A nossa transição ofensiva já é bastante rápida. O que ficou relevante foi a engrenagem funcionar bem com o Willian. Importante que sem o atacante, os outros tenham o desejo de estar próximos da área. O Keno tem isso, o Dudu também, como aconteceu hoje. Isso me deixou bem feliz”, afirmou o treinador.

Miguel Borja foi convocado pela seleção da Colômbia para amistosos contra França (23 de março em Paris) e Austrália (27 de março em Londres). Assim, o camisa 9 ainda será desfalque na primeira partida semifinal do Campeonato Paulista, e provavelmente também no jogo de volta.

Com o desempenho do trio formado por Dudu, Willian e Keno, com Bigode exercendo a função de centroavante, o técnico Roger Machado não negou ter ficado com algumas dúvidas positivas para as próximas semanas.

“Dúvidas, treinador tem todos os dias. Ainda mais no Palmeiras (risos). Se a gente resgatar, com exceção desse último jogo, em que o Miguel participou pouco da fase defensiva, ele faz isso com bastante disposição. O importante nesse momento é estar bastante concentrado. Qualquer jogador que não se concentre na troca de momento do jogo, da fase ofensiva para a defensiva, vai estar uma faísca atrasado”, completou.

Borja é o artilheiro do Palmeiras na temporada com sete gols em apenas 11 jogos. Em todo ano passado, foram apenas dez bolas na redes. Já Willian foi artilheiro da equipe em 2017 com 17 tentos e já marcou três vezes neste ano.

“O que muda do Miguel para o Willian é a mobilidade do Willian. O Willian consegue flutuar com mais destreza pelo campo, faz um jogo mais técnico. O Miguel é um grande centroavante jogando perto da área, e com o Willian ganhamos mobilidade. Hoje fizemos poucas bolas em diagonal com profundidade. Na ausência do Miguel, que bom que o Willian correspondeu ali e a nossa engrenagem funcionou bem”, finalizou.

