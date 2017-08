Palmeiras fracassou em todas as decisões com rivais de elite no ano

A despeito do investimento pesado feito para 2017, o Palmeiras deve encerrar a temporada sem conquistar títulos. O clube alviverde, mesmo reforçado por 14 contratações, fracassou em todos os jogos decisivos contra adversários de elites nacionais.

No Campeonato Paulista, o time então dirigido por Eduardo Baptista venceu nas quartas de final o Novorizontino, time que nem sequer disputa alguma das séries do Campeonato Brasileiro. Na semi, caiu diante da Ponte Preta após perder por 3 a 0 em Campinas e ganhar por 1 a 0 no Palestra Itália.

Na Copa do Brasil, já sob o comando do técnico Cuca, o Palmeiras conseguiu eliminar nas oitavas de final o Internacional, integrante da Série B do Campeonato Brasileiro. Nas quartas, porém, acabou desbancado pelo Cruzeiro após empates por 3 a 3 em São Paulo e 1 a 1 em Belo Horizonte.

Na Copa Libertadores, prioridade do Palmeiras em 2017, o clube parou logo nas oitavas de final. Diante do Barcelona de Guaiaquil, atual campeão equatoriano, o time alviverde perdeu por 1 a 0 fora de casa e devolveu o placar no Palestra Itália, mas acabou superado por 5 a 4 nos pênaltis.

No Campeonato Brasileiro, único torneio do Palmeiras até o final da temporada, o clube não vive situação animadora. Após o final do primeiro turno, o time comandado por Cuca figura no quarto lugar e contabiliza 32 pontos ganhos, 15 a menos que o líder Corinhtians.

Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Vasco, no Raulino de Oliveira. A uma distância significativa da liderança, o time alviverde tem como meta terminar na zona de classificação à Copa Libertadores 2018.

Veja a série de eliminações do Palmeiras na temporada:

Campeonato Paulista – Semifinal

16/04/2017 – Ponte Preta 3 x 0 Palmeiras

22/04/2017 – Palmeiras 1 x 0 Ponte Preta

Copa do Brasil – Quartas de final

28/06/2017 – Palmeiras 3 x 3 Cruzeiro

26/07/2017 – Cruzeiro 1 x 1 Palmeiras

Copa Libertadores – Oitavas de final

05/07/2017 – Barcelona de Guaiaquil 1 x 0 Palmeiras

09/08/2017 – Palmeiras 1 (4) x (5) 0 Barcelona de Guaiaquil