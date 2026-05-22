Palmeiras fecha preparação e deve ter reforço contra o Flamengo; veja provável escalação

O Palmeiras finalizou na manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol, a preparação para o jogo contra o Flamengo, que acontece neste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para esta partida, o técnico Abel Ferreira deve ganhar o reforço de Felipe Anderson.

O elenco realizou um trabalho coletivo em campo reduzido e um tático posicional sob o comando de Abel Ferreira. Recuperado de uma lesão na coxa esquerda, sofrida no empate por 1 a 1 contra o Cruzeiro, no último domingo, o meia-atacante Felipe Anderson participou integralmente das atividades no campo.

Por outro lado, o lateral esquerdo Piquerez seguiu seu trabalho individual, junto das Crias da Academia. O uruguaio se recupera de cirurgia no tornozelo direito.

Assim, ele seguirá sendo desfalque como Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo), Bruno Fuchs (lesão na coxa direita), Benedetti (entorse no tornozelo direito) e Ramón Sosa (entorse no tornozelo esquerdo).

Dessa forma, uma provável escalação do Palmeiras tem: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Allan; Mauricio (Felipe Anderson), Jhon Arias e Flaco López.

Situação na tabela

Palmeiras e Flamengo brigam pela ponta do Brasileirão. O Verdão não perde a liderança da competição mesmo em caso de derrota, mas pode ver o Rubro-Negro encostar na tabela. Neste momento, o Alviverde é o primeiro colocado com 35 pontos, seguido da equipe carioca, que soma 31 pontos.

Próximo jogo

Jogo: Flamengo x Palmeiras

Competição: Campeonato Brasileiro (17ª rodada)

Data e hora: 23 de maio de 2026 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

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