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Palmeiras fecha preparação e deve ter reforço contra o Flamengo; veja provável escalação

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(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
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Por Victoria Romanelli em São Paulo, SP

Publicado 22/05/2026 às 14:33 • Atualizado 22/05/2026 às 15:10

O Palmeiras finalizou na manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol, a preparação para o jogo contra o Flamengo, que acontece neste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para esta partida, o técnico Abel Ferreira deve ganhar o reforço de Felipe Anderson.

O elenco realizou um trabalho coletivo em campo reduzido e um tático posicional sob o comando de Abel Ferreira. Recuperado de uma lesão na coxa esquerda, sofrida no empate por 1 a 1 contra o Cruzeiro, no último domingo, o meia-atacante Felipe Anderson participou integralmente das atividades no campo.

Por outro lado, o lateral esquerdo Piquerez seguiu seu trabalho individual, junto das Crias da Academia. O uruguaio se recupera de cirurgia no tornozelo direito.

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Assim, ele seguirá sendo desfalque como Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo), Bruno Fuchs (lesão na coxa direita), Benedetti (entorse no tornozelo direito) e Ramón Sosa (entorse no tornozelo esquerdo).

Dessa forma, uma provável escalação do Palmeiras tem: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Allan; Mauricio (Felipe Anderson), Jhon Arias e Flaco López.

Situação na tabela

Palmeiras e Flamengo brigam pela ponta do Brasileirão. O Verdão não perde a liderança da competição mesmo em caso de derrota, mas pode ver o Rubro-Negro encostar na tabela. Neste momento, o Alviverde é o primeiro colocado com 35 pontos, seguido da equipe carioca, que soma 31 pontos.

Próximo jogo

Jogo: Flamengo x Palmeiras
Competição: Campeonato Brasileiro (17ª rodada)
Data e hora: 23 de maio de 2026 (sábado), às 21h (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

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