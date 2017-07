Palmeiras fica a uma derrota de igualar número do Brasileiro 2016

Atual ganhador do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vê a chance de brigar pelo segundo título consecutivo mais longe. Com o revés por 3 a 1 diante do Cruzeiro, sofrido na tarde de domingo, o time alviverde está a uma derrota de igualar o número de reveses sofrido em toda a campanha do ano passado.

Com 12 rodadas completadas, o Palmeiras tem uma campanha de seis vitórias, um empate e cinco derrotas, o que resulta em um aproveitamento de 52%. O time comandado pelo técnico Cuca contabiliza 19 pontos ganhos e figura no quinto lugar da tabela.

Nas 38 rodadas de 2016, o Palmeiras perdeu apenas seis partidas e chegou a uma invejável marca de 80 pontos ganhos após conseguir 24 vitórias e mais oito empates. O time alviverde, dirigido pelo mesmo treinador, garantiu o título brasileiro com uma rodada de antecedência e encerrou o torneio com 70% de aproveitamento.

“Não é o ideal, mas não é o fim do mundo”, disse Cuca ao falar sobre a situação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro 2017. “Estamos envolvidos em outras frentes também importantes. Mas temos que melhorar”, afirmou, uma vez que o time segue vivo na Copa Libertadores e na Copa do Brasil.

Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Palestra Itália, o Palmeiras encara o time com melhor desempenho do Campeonato Brasileiro. Invicto, o Corinthians lidera com 32 pontos ganhos em uma campanha de 10 vitórias e dois empates, com 88% de aproveitamento.

O Palmeiras treina na Academia de Futebol durante a tarde desta segunda-feira. Após perder os jogos contra Barcelona de Guaiaquil e Cruzeiro para cuidar do filho, vitimado por um acidente doméstico, o meia Alejandro Guerra deve retomar os treinamentos nesta semana.