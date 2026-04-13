Palmeiras toma seis de time dos EUA e perde título da Teal Rising Cup

Na noite deste domingo, o time feminino Palmeiras perdeu por 6 a 1 do Kansas City Current e ficou com o vice-campeonato da Teal Rising Cup, nos Estados Unidos
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Kansas campeão
Após bater o Corinthians na semifinal e o Palmeiras na decisão, o Kansas City Current termina com o título. O time alvinegro, por sua vez, ficou no terceiro posto.
📋 Resumo do jogo
🔵⚫KANSAS CITY CURRENT 6 X 1 PALMEIRAS🟢⚪
🏆 Competição: Teal Rising Cup - Final
🏟️ Local: CPKC Stadium, Kansas City (EUA)
📅 Data: 12 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 20h05 (de Brasília)
Gols
- ⚽ Carlinha da Silva (contra), ao 1' do 1ºT (Kansas City)
- ⚽ Haley Hopkins, aos 6' do 1ºT (Kansas City)
- ⚽ Amelia White, aos 15' do 1ºT (Kansas City)
- ⚽ Haley Hopkins, aos 27' do 1ºT (Kansas City)
- ⚽ Haley Hopkins, aos 35' do 1ºT (Kansas City)
- ⚽ Tabitha Chawinga, aos 44' do 1ºT (Kansas City)
- ⚽ Bia Zaneratto, aos 36' do 2ºT (Palmeiras)
Como foi o jogo
O Kansas City Current abriu o placar com apenas um minuto de jogo. Haley Hopkins cruzou baixo na primeira trave e Carlinha marcou contra. Aos seis, com passe de Lo'eau LaBonta, Hopkins ampliou. Após receber na ponta direita da brasileira Debinha, Amelia White tentou cruzar na área e acabou encobrindo a goleira Tainá para fazer o terceiro, aos 15.
Aos 27, Croix Bethune cobrou falta para dentro da área e Hopkins apareceu para marcar seu segundo gol, de cabeça. Hopkins completou o hat-trick aos 35, quando driblou Tainá na intermediária e empurrou para o gol vazio. No final da primeira etapa, Bethune passou para Tabitha Chawinga anotar o sexto, aos 44.
Já na etapa complementar, após cobrança de falta de Duda Santos, Bia Zaneratto marcou de cabeça e diminuiu a vantagem para o Palmeiras, aos 36 minutos.
Bronze corintiano
Mais cedo, no mesmo CPKC Stadium, o Corinthians saiu vitorioso da disputa pelo terceiro lugar do torneio amistoso após bater o América-MEX por 8 a 0.
De volta ao Brasil
🟢⚪Palmeiras⚪🟢
⚔️ Jogo: Fluminense x Palmeiras
🏆 Competição: Brasileirão Feminino - Rodada 7
📅 Data: 21 de abril de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)
⚪⚫Corinthians⚫⚪
⚔️ Jogo: Juventude x Corinthians
🏆 Competição: Brasileirão Feminino - Rodada 7
📅 Data: 20 de abril de 2026 (segunda-feira)
⏰ Horário: 21h (de Brasília)
🏟️ Local: Montanha dos Vinhedos, Bento Gonçalves (RS)