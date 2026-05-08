Palmeiras feminino estreia novo Centro de Excelência em Vinhedo

O Palmeiras estreou, nesta sexta-feira, o novo Centro de Excelência da categoria feminina, localizado em Vinhedo, onde o elenco treina no interior de São Paulo.

Nas redes sociais, o clube divulgou algumas imagens do espaço. No entanto, ainda não revelou os demais detalhes, já que o novo Centro de Excelência ainda será inaugurado oficialmente pelo Palmeiras.

Primeiro treino em nosso centro de excelência, que em breve será oficialmente inaugurado! 🫡 pic.twitter.com/BP888qCnQp — Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) May 8, 2026



A estrutura

O novo CT tem um terreno de 692 m² e terá sua área construída dividida em dois pavimentos. O projeto foi inspirado na Academia de Futebol do Palmeiras e também em instalações de clubes europeus, visitados recentemente pela diretoria alviverde.

O espaço reunirá academia, setores de recuperação física, departamentos médico e de performance, áreas administrativas, dormitórios, auditório e refeitório.

Palmeiras no Brasileiro

O Palmeiras vem de uma vitória importante no Brasileirão feminino, diante do Fluminense. Com o resultado, as palestrinas figuram na terceira posição da tabela, com 18 pontos ganhos em cinco vitórias, três empates e uma derrota.

Na próxima rodada, recebe o Atlético-MG em duelo válido pela 10ª rodada. A bola rola na segunda-feira, às 21h (de Brasília), na Arena Barueri, em São Paulo.