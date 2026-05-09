Palmeiras fecha preparação e deve ter baixa para pegar o Remo; veja provável escalação

O Palmeiras encerrou, na manhã deste sábado, a preparação para o confronto diante do Remo, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão deve ter um desfalque para a partida. Com um edema na coxa direita, o lateral esquerdo Arthur permaneceu na parte interna.
O Alviverde visita o Remo na tarde deste domingo, a partir das 16h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém (PA).
Como foi o treino?
Após vídeo e ativação muscular no centro de excelência, os jogadores foram a campo e, sob o comando da comissão técnica de Abel Ferreira, fizeram um trabalho tático com dinâmicas específicas. Na parte final, houve um atividade de bolas paradas e, por fim, um descontraído recreativo.
O lateral esquerdo Piquerez deu sequência ao processo de recuperação de uma lesão e realizou movimentações no gramado sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance. Vitor Roque, assim como Arthur, também ficou na parte interna após passar por cirurgia no tornozelo esquerdo. Os três serão baixas para o Verdão.
A delegação alviverde almoça no refeitório do centro de treinamento e embarca em seguida para a capital paraense. Vale lembrar que o técnico Abel Ferreira ainda cumpre suspensão imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e não ficará à beira do gramado.
Provável escalação
Uma provável escalação do Palmeiras tem: Carlos Miguel, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Arias; Sosa (Maurício) e Flaco López.
Palmeiras no Brasileirão
O Verdão vem de um empate com o Santos por 1 a 1 , no jogo que marcou a despedida do Allianz Parque, renomeado para Nubank Parque. No Campeonato Brasileiro, o time ocupa o primeiro lugar da tabela, com 33 pontos - seis a mais que o Flamengo, segundo colocado.
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— SE Palmeiras (@Palmeiras) May 9, 2026
Próximo jogo do Palmeiras
- Remo x Palmeiras (15ª rodada do Brasileirão)
- Data e horário: 10/05 (domingo), às 16h (de Brasília)
- Local: Mangueirão, em Belém (PA)