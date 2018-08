Palmeiras fecha parceria com a Konami e será exclusivo do PES 2019

O Palmeiras e a Konami firmaram uma importante parceria válida até 2020. A partir de agora, o Verdão será um parceiro oficial e exclusivo da empresa japonesa, desenvolvedora do Pro Evolution Soccer (PES). Por conta do novo acordo, os jogadores do elenco palestrino terão os seus nomes e aparências reais dentro do PES 2019.

Além disso, o Allianz Parque segue entre as opções de estádio, enquanto o antigo Palestra Italia será inserido em uma atualização até o fim do ano. O atacante Dudu será embaixador mundial do game, que é o único jogo de futebol virtual que possui a casa palmeirense e a nomenclatura legítima do time e dos atletas.

“A Konami provou ser um parceiro valioso e é com orgulho que expandimos a nossa união. Tem sido uma parceria muito benéfica para nós e estamos ansiosos para crescermos ainda mais nos próximos anos”, declarou Roberto Trinas, diretor de marketing do Verdão. E

m 2017, a Konami começou a fazer parte de algumas propriedades de marketing da equipe verde e branca, como posts de escalação e eleição do melhor jogador da partida nas redes sociais.

Já André Bronzoni, gerente da marca PES nas Américas, enalteceu o clube alviverde. “É uma honra ter o Maior Campeão do Brasil como clube exclusivo no PES 2019. Esse é apenas o começo de uma parceria que ainda trará muitas surpresas para o torcedor do Verdão”, disse.

Com o objetivo de apresentar o game aos palestrinos, o Palmeiras instalará estações do PES após as catracas do Allianz Parque em dias de partidas do Verdão, juntamente com as outras ativações que já são realizadas pelo Matchday. O PES 2019 estará disponível para PlayStation 4, Xbox One e PC a partir do dia 28 de agosto, já a demo do jogo chegará às três plataformas no dia 08.