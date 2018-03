Palmeiras fecha contrato com nova fornecedora de material esportivo

Um dia depois de garantir a classificação para as semifinais do Campeonato Paulista, o Palmeiras fechou, nesta quinta-feira, contrato válido por três anos com uma nova fornecedora de material esportivo, a Puma. A partir de janeiro do ano que vem, o acordo entre as duas partes passará a valer e o Verdão vestirá os uniformes com o patrocínio da empresa alemã.

“É com muita satisfação que anunciamos a Puma como nossa parceira para fornecimento de material esportivo a partir de 1º de janeiro de 2019. Além de ser a união de duas marcas gigantes do futebol mundial, este acordo garante ao Palmeiras um projeto exclusivo, sendo o único time de futebol patrocinado pela empresa em território nacional, mantendo a projeção da nossa marca no cenário internacional”, esclareceu o presidente alviverde, Maurício Galiotte, que ainda completou.

“Acreditamos na imensa força e engajamento da nossa torcida e fizemos questão de criar um modelo inovador de negócio, no qual o Palmeiras tem participação na gestão e maior remuneração proveniente das vendas de produtos”, contou.

Presidente da marca no Brasil, Fabio Espejo demonstrou satisfação com o contrato assinado entre o clube paulista e a fornecedora. “É um prazer anunciar uma parceria com o Palmeiras, um dos grandes clubes do país e do mundo. A Puma tem uma longa trajetória na história do futebol mundial e, por isso, acreditamos que essa união entre duas grandes marcas, em um projeto exclusivo, alcançará grandes resultados. Estamos extremamente satisfeitos e confiantes com a nossa parceria”, afirmou.

Atual fornecedora de material esportivo do Palmeiras, a Adidas tem contrato válido até o final deste ano e estava no clube há 12 anos. Antes mesmo do anúncio oficial da troca de empresas, o perfil oficial do Verdão no Twitter brincou com seus seguidores e trocou mensagens com a própria Puma.