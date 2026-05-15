Palmeiras faz treino tático com foco no Cruzeiro pelo Brasileirão

Nesta sexta-feira, com treino tático, o Palmeiras deu sequência à preparação para enfrentar o Cruzeiro, em confronto válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no sábado, às 21h (de Brasília), na Arena Barueri, em São Paulo.

No primeiro trabalho pela manhã, o técnico Abel Ferreira comandou o elenco alviverde em um treinamento tático e com ênfase em movimentações e dinâmicas específicas. Na sequência, os jogadores se dividiram em grupos para um recreativo descontraído nas vésperas do embate pelo Brasileirão.

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Piquerez segue em transição e Benedetti vira desfalque

Em recuperação de uma cirurgia para correção da ruptura ligamentar do tornozelo direito, o lateral esquerdo Piquerez fez trabalhos no campo com a fisioterapia do Núcleo de Saúde e Performance.

Enquanto isso, Benedetti foi diagnosticado com uma entorse com lesões ligamentares no tornozelo direito. O caso não é cirúrgico, mas o zagueiro iniciou o tratamento no departamento médico do Palmeiras.

Situação do Palmeiras

O Palmeiras chega ao confronto com moral após se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil. Na última quarta-feira, o Verdão atropelou o Jacuipense ao golear por 7 a 1 no agregado.

Já no Brasileirão, o time comandado por Abel Ferreira é o líder da Série A, com 34 pontos conquistados, quatro de vantagem sobre o Flamengo. O Verdão defende uma invencibilidade de 16 jogos entre todas as competições.