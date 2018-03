Palmeiras faz treino de finalização, pressão no adversário e saída de bola

Após vencer o São Paulo por 2 a 0 na quinta-feira, o Palmeiras se reapresentou nesta sexta-feira. Os titulares ficaram na academia junto com Michel Bastos, enquanto o restante do elenco foi a campo, inclusive Moisés, Gustavo Scarpa e Thiago Santos, que entraram no decorrer do clássico. O lateral-esquerdo Diogo Barbosa, que ainda não estreou, treinou com bola ao lado de Edu Dracena e Fabiano. Os três realizaram uma atividade a parte do restante do grupo.

Depois do aquecimento, os jogadores realizaram uma atividade de finalização. Neste trabalho, o atleta que fazia o pivô aparecia na entrada da área para fazer o arremate. Enquanto isso, os zagueiros treinavam a precisão dos passes e tirar a bola seja com a cabeça ou com um chutão. Já os goleiros se revezavam no gol e os que não estavam participando do treino principal faziam um treino específico para a função.

Em seguida Roger Machado dividiu seus jogadores em duas equipes para fazer um trabalho em campo reduzido. A equipe que estava com a bola precisava sair tocando, enquanto o outro time buscava pressionar a saída de jogo. Em determinado momento, o comandante palestrino passou a dar peso para os gols para estimular seus jogadores.

O Palmeiras enfrenta o Ituano no domingo, às 17 horas (de Brasília), no estádio Novelli Júnior, em Itu, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. A equipe alviverde ainda treina no sábado antes de disputar a última partida da fase de classificação do estadual.

