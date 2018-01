Palmeiras faz 1º treino com bola e inicia concentração na Academia

O elenco palmeirense trabalhou em período integral na Academia de Futebol nesta quinta-feira. Após a primeira atividade com bola, realizada durante a tarde, o grupo comandado pelo técnico Roger Machado iniciou o período de concentração no próprio centro de treinamento.

De manhã, os atletas deram sequência aos testes físicos que começaram no dia anterior. Depois do almoço, já com bola no gramado da Academia de Futebol, Roger Machado e sua comissão comandaram vários trabalhos físico-técnicos.

O grupo permanecerá concentrado nas reformadas instalações na Academia de Futebol até 10 de janeiro. A estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista está marcada para as 19h30 (de Brasília) do dia 18, contra o Santo André, no Estádio Palestra Itália.

O zagueiro Yerry Mina, o meio-campista Alejandro Guerra e o centroavante Miguel Borja são esperados na Academia de Futebol nesta sexta-feira. Após a chegada do trio de estrangeiros, o elenco dirigido por Roger Machado ficará com um total de 34 integrantes.

O meia Lucas Lima, o goleiro Weverton e o zagueiro Emerson Santos já foram devidamente apresentados pelo Palmeiras. Nesta sexta-feira, após o treinamento da manhã, o lateral direito Marcos Rocha e o lateral esquerdo Diogo Barbosa vestirão a camisa alviverde diante da imprensa pela primeira vez.