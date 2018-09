Palmeiras faz história e vence no sexto país diferente nesta Libertadores

O Palmeiras fez história de novo nesta Copa Libertadores. Com a vitória diante do Colo-Colo, em Santiago, no Chile, o Verdão alcançou a marca de seis triunfos em países diferentes na mesma edição do torneio sul-americano.

Ainda na fase de grupos, os palmeirenses bateram Junior Barranquilla na Colômbia, Boca Juniors na Argentina e Alianza Lima no Peru. Já nas oitavas de finais, derrotaram o Cerro Porteño, no Paraguai. Além disso, em território nacional, no Allianz Parque, a equipe venceu peruanos e colombianos. O time soma 100% de aproveitamento longe de casa na competição.

“Ainda não chegamos ao nosso objetivo, que é ser campeão. O professor Felipão é vitorioso e está nos ajudando muito a com a experiência dele. Está todo mundo com esse intuito de ajudar. Quem joga, quem não joga. Isso faz com que um time consiga essas vitórias. E tomara que a gente possa conquistar mais ainda”, afirmou o zagueiro Edu Dracena.

O Verdão já havia alcançado marcas históricas nesta Libertadores com o triunfo sobre o Boca Juniors na Bombonera. O Verdão foi apenas o sétimo time brasileiro a ter conseguido uma vitória na casa do Boca Juniors e e ainda conseguiu a maior diferença de placar de um estrangeiro contra o os xeneizes em sua casa pela competição (2 a 0).

O Palmeiras volta a campo neste domingo, às 18h, para enfrentar o Sport, na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 26ª Rodada do Brasileirão-2018. A partida de volta diante do Colo-Colo acontece no dia 3 de outubro, no Allianz Parque.