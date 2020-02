Palmeiras estreia novo gramado contra adversário de vexame de 2013

Neste domingo, às 16h (de Brasília), o Palmeiras enfim jogará no novo gramado sintético do Allianz Parque. E o Mirassol, adversário da estreia, é um velho conhecido do Verdão. Em 2013, o time do interior de São Paulo aplicou uma impiedosa goleada por 6 a 2 na equipe alviverde, recém-rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro.

A partida, válida pela 15ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, foi realizada no dia 27 de março, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Comandado pelo técnico Gilson Kleina, o Palmeiras foi a campo cheio de desfalques.

Sem nomes como Valdivia, Maikon Leite e Henrique, o Verdão demorou apenas 40 segundos para levar o primeiro gol, marcado por Marcos Vinícius, contra. Poucos minutos depois, os donos da casa já estavam com 3 a 0 no marcador.

Então, Caio Mancha e Ronny balançaram as redes para o time alviverde, retomando a esperança na vitória. Contudo, o Leão da Alta Araraquarense rapidamente cortou o ímpeto palmeirense e foi às redes mais três vezes, fechando o placar ainda na primeira etapa.

A derrota foi a última do Palmeiras para o Mirassol. Desde então, foram duas vitórias alviverdes e um empate em três jogos disputados, todos válidos pelo Paulistão.

Agora, as duas equipes se enfrentam em busca da liderança de seus respectivos grupos do campeonato estadual. No Grupo B, o Verdão ocupa a segunda colocação com dez pontos, dois a menos que o Santo André. Já pelo Grupo C, o Leão tem os mesmos nove pontos da líder Inter de Limeira, mas perde pelo número de vitórias.