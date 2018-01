Palmeiras estreia na Copinha empolgado após ano magnífico da base

Poucas vezes o Palmeiras iniciou uma disputa de Copa São Paulo de Futebol Júnior tão empolgado pela disputa de título. Nesta terça-feira, ainda entusiasmado pelo ano de sucesso das categorias de base em 2017, o Verdão estreia na competição contra o Luverdense-MT, às 21h30 (de Brasília).

O Palmeiras é o atual campeão paulista sub-20 e levantou a taça após superar a Ponte Preta na final, no Pacaembu, no início de dezembro. A campanha do título teve 23 vitórias, cinco empates e duas derrotas em 30 jogos e premiou o melhor ataque e a melhor defesa da competição: 75 gols marcados e 19 sofridos. Ainda neste mês, a equipe alviverde também chegou à final da Copa Internacional RS, em Porto Alegre-RS, e foi vice-campeã.

Com tamanha qualidade apresentada, a esperança no clube é grande de que o Alviverde possa alcançar o título inédito da Copinha. O desafio desta terça-feira será no estádio Joaquinzão, em Taubaté-SP – sede do Palmeiras nas três partidas da primeira fase, situada a 140km da capital paulista. Após a estreia, o Verdão volta a campo no dia 5 de janeiro (sexta-feira), contra o Moto Club-MA, às 21h30, e no dia 8 (segunda-feira), às 20h, contra o próprio Taubaté.

“A Copa São Paulo é um torneio difícil, traiçoeiro. Temos de ter os pés no chão, estar sempre atentos, focados nos treinos e tomando cuidado com erros individuais. A responsabilidade de representar a torcida do Palmeiras é muito grande. E os jogadores sabem disso”, afirmou Wesley Carvalho, treinador do Sub-20 do Verdão.

O torneio tem a participação recorde de 128 clubes divididos em 32 grupos, e os dois melhores colocados de cada avançam para a segunda fase. Serão seis etapas de mata-mata (contando a final, marcada para 25 de janeiro, no estádio do Pacaembu).

O ano de 2017 foi extremamente positivo para a base do Palmeiras, com 16 títulos e oito vice-campeonatos em 38 competições disputadas – todas as categorias conquistaram ao menos uma taça. No Paulista, as cinco equipes chegaram juntas à final (Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Sub-20), e o Sub-17 ainda conquistou o título inédito da Copa do Brasil.