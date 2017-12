Palmeiras empresta Erik ao Atlético-MG por uma temporada

O atacante Erik jogará no Atlético-MG em 2018. O jogador de 23 anos, que tem vínculo com o Palmeiras até o final de 2020, fará exames médicos e assinará contrato de empréstimo de uma temporada com Galo, que ainda não confirma o negócio oficialmente. A Gazeta Esportiva, porém, apurou com o clube paulista que a negociação está sacramentada.

Contratado pelo Verdão no final de 2015 por R$ 14 milhões pagos ao Goiás por 60% dos direitos econômicos de Erik, o atacante não teve bom desempenho no Palestra Itália. Em 2016, foram três gols em 32 partidas. Já neste ano, apenas 16 jogos e nenhum tento anotado.

Erik não é a primeira negociação do Palmeiras com o Atlético-MG nesta janela de transferências. O volante Arouca deixou o Alviverde e foi anunciado pelo Galo nesta quinta-feira.

Além da dupla, agora atleticana, Egídio deixou o Verdão para assinar com o Cruzeiro e Zé Roberto se aposentou. Vinicius Silvestre, Fabiano, Hyoran e Róger Guedes devem ser os próximos a deixar o clube.