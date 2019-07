Palmeiras está próximo de anunciar o retorno de Vitor Hugo

O Palmeiras está próximo de anunciar a contratação do zagueiro Vitor Hugo, que defendeu o clube entre 2015 e 2017. A tendência é que o defensor de 28 anos, que está na Fiorentina, assine contrato de cinco anos com o Verdão.

A informação foi divulgada pelo jornalista italiano Gianluca Di Marzio, da Sky Sport, e confirmada pela Gazeta Esportiva. O defensor, de saída da equipe viola, tinha oferta do Besiktas, da Turquia, mas optou pelo retorno ao Brasil. O Alviverde deve desembolsar cerca de 5,5 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões) por 100% do atleta.

A Fiorentina passa por reformulações em seu elenco há duas temporadas, desde que a família Della Valle, que controla o clube, iniciou a busca por investidores para vendê-lo. Assim, a saída de Vitor Hugo da equipe é mais uma entre outras transferências como a do francês Veretout, próximo de acertar com a Roma.

Vitor Hugo chegou ao Palmeiras em 2015, vindo do América-MG e sendo uma das primeiras contratações de Alexandre Mattos no clube. Após um período de empréstimo, ele teve 50% dos direitos econômicos adquiridos pelo Alviverde por 1,5 milhão de euros.

Campeão da Copa do Brasil em sua primeira temporada, e do Campeonato Brasileiro na segunda, ele acabou negociado com a equipe italiana 8 milhões de euros (na ocasião, R$ 27,5 milhões).

