Palmeiras espera mais dificuldade diante do Ceará do que contra Grêmio e São Paulo

A partida do Palmeiras contra o Ceará será a mais difícil em uma sequência de três jogos pelo Campeonato Brasileiro. A opinião é do atacante Dudu, que comparou o duelo contra o Vozão com as partidas contra São Paulo e Grêmio, que terminaram com vitórias alviverdes.

“Sinceramente, só pensamos no Ceará. Arrisco dizer que o jogo será mais difícil do que foi contra São Paulo e Grêmio. Eles vêm lutando para sair da zona de rebaixamento e melhoraram muito com o Lisca. Precisamos estar bem concentrados e focados para vencer”, afirmou o camisa 7.

Apesar do discurso de Dudu, as estatísticas mostram uma situação bastante diferente. Em toda a história do Brasileirão, o Verdão perdeu apenas uma vez para o Alvinegro: em 2011, por 2 a 0 com gols anotados por Washington e Thiago Humberto. O técnico palestrino na ocasião era justamente Luiz Felipe Scolari.

O Palmeiras tem a chance de abrir seis pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro no duelo deste às 16h (de Brasília), no Pacaembu. O Alviverde soma 59 pontos no Brasileirão, três a mais que o Inter, que encara o Santos no Beira-Rio, segunda-feira, e quatro à frente do Flamengo, rival do Paraná, às 19h deste domingo, no Dorival de Britto.