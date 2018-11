Palmeiras entra em reta final da temporada mais longa e vitoriosa do século

Ao final de 2018, o Palmeiras terá feito sua temporada com mais jogos neste século. Restando seis rodadas do Campeonato Brasileiro, o Verdão completará ao final do torneio 77 duelos disputados no ano.

Desde 2001, a maior marca havia sido anotada em 2010, quando o Palestra fez 75 jogos ao longo do ano. A temporada atual também já é a mais vitoriosa: são 44 triunfos e 62% de aproveitamento dos pontos, em oposição aos 38 triunfos de 2008 e 61% de aproveitamento de 2003.

“Todo mundo sabe que o time que chegar em duas semifinais (Copa do Brasil e na Copa Libertadores) terá um acúmulo de jogos. Sem treinamento fica tudo mais difícil para montarmos a equipe e mais um detalhe psicológico. Perde-se na Copa do Brasil e perde-se na Libertadores. Isso precisa ser trabalhado. Quem está demonstrando sua qualidade e tem enfrentado com otimismo são os atletas”, afirmou Felipão.

O Verdão está invicto há 17 jogos no Brasileirão. A última derrota aconteceu no dia 25 de julho, por 1 a 0 contra o Fluminense, no Maracanã, resultado que causou a demissão do então técnico Roger Machado.

O recorde na era de pontos corridos do Campeonato Brasileiro pertence ao Corinthians, que emendou 19 rodadas sem tropeço, na edição passada, com 14 vitórias e cinco empates. Para igualar a marca, portanto, a equipe de Luiz Felipe Scolari precisa seguir imbatível contra Atlético-MG e Fluminense.

Para igualar a sequência de Atlético-PR e São Paulo, em 2004 e 2008, respectivamente, ficaram invictos por 18 rodadas, basta o Alviverde não ser derrotado pelo Galo, neste domingo.