Palmeiras entra com recurso no STJD para tentar livrar Moisés de punição

O Palmeiras tentará ter Moisés nas últimas partidas do Campeonato Paulista. Após o camisa 10 ser punido por quatro jogos pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD), o Verdão entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJD).

O Verdão tentará entrar com recurso suspensivo – concedido após o primeiro julgamento do atleta. Pela condição atual, ele não poderá enfrentar o São Paulo neste domingo, em jogo de volta da semifinal, no Allianz Parque, nem Santos ou Corinthians em uma eventual final.

O julgamento foi motivado pela confusão em campo envolvendo o camisa 10 do Verdão e o zagueiro Gustavo Henrique, do Santos, em clássico disputado no Allianz Parque pela fase de grupos do Campeonato Paulista, no dia 23 de fevereiro.

Os dois jogadores se agarraram pela camisa, e o palmeirense chegou a tomar um tapa do santista no rosto. Ao final da partida, porém, ambos minimizaram o episódio, o qual classificaram como “coisa de jogo”.

Em primeira instância, o órgão havia determinado punição de apenas uma partida aos atletas. Ambos foram enquadrados no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em “conduta contrária à disciplina ou à ética” e prevê penas de suspensão de um a seis jogos. A segunda e última instância aumentou a sentença para quatro jogos.