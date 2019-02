Felipão ensaia Palmeiras para o clássico e Goulart pode jogar

O Palmeiras treinou na tarde desta quinta-feira, na Academia de Futebol, visando o clássico contra o Santos. O duelo contra o Peixe acontece neste sábado, às 19h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

Como de costume, a imprensa teve acesso apenas ao aquecimento dos atletas. Todo o grupo esteve presente, com exceção de Gustavo Scarpa e Felipe Pires, ambos no departamento médico por conta de entorses no tornozelo.

Recuperado de um problema no púbis, Arthur Cabral participou da movimentação em campo ao lado dos companheiros. Ele, porém, não está inscrito no Paulistão e Borja é a única opção de centroavante, já que Deyverson está suspenso pelo TJD.

Ricardo Goulart mais uma vez treinou com o grupo. O camisa 11, que fez sua estreia no último domingo, contra a Ferroviária, se mostra cada vez melhor fisicamente e tenta recuperar o período de pré-temporada, perdido por conta de seu processo pós-cirúrgico.

Mesmo sem estar no auge de sua forma física, ele pode começar o duelo contra o Santos como titular. Para completar o trio de frente com Dudu e Borja, Felipão não terá Scarpa e Felipe Pires. Carlos Eduardo não vem agradando comissão técnica e torcida, e Zé Rafael, outra opção para a função, fez apenas uma partida com Scolari.

Assim, o treinador, que gostaria de utilizar Goulart apenas por 20 minutos contra a Ferroviária (ele jogou 40), pode escalá-lo de início. Um provável Palmeiras tem: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Victor Luis (Diogo Barbosa); Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Borja e Ricardo Goulart (Carlos Eduardo.

O Palmeiras lidera o Grupo B do Campeonato Paulista com 14 pontos contra 12 pontos do Novorizontino, 10 pontos do Guarani e três pontos do São Bento. Faltam cinco rodadas para o término da primeira fase do torneio.