Palmeiras encerra torneio amistoso no Panamá com possíveis estreias

Após 17 dias de espera, a torcida do Palmeiras pôde ver sua maior paixão em campo no último sábado. Afirmar que estes torcedores mataram a saudade de ver a equipe jogar, porém, pode não ser correto.

Jogando novamente no Panamá, o Verdão volta a campo nessa quarta-feira, às 22h15 (de Brasília), contra o Independiente Medellín. O duelo, entretanto, promete ser mais acirrado do que a estreia palestrina no Toneio por La Paz de Colón, em que o Alviverde venceu o Deportivo Árabe Unido.

A principal atração da partida deve ser a reestreia de Gustavo Scarpa além da primeira partida do argentino Nicolás Freire. Ambos não puderam atuar no sábado por questões físicas, mas desta vez, Roger Machado deverá dar alguns minutos à dupla.

As dúvidas ficam pela utilização da dupla Antônio Carlos e Diogo Barbosa. Ambos estão em fase de transição física após lesões sofridas antes da parada para a Copa do Mundo. Nenhum dos dois deverá ser titular.

Fernando Prass, com uma inflamação no joelho, e Guerra, que se recupera de uma cirurgia no pé esquerdo, permaneceram em São Paulo e não integram a relação de 28 nomes da delegação alviverde.

Esta foi a primeira vez do time no Panamá. Na Costa Rica, onde o time enfrenta o Liga Alajuense, no próximo dia 8, o clube esteve em duas oportunidades – em 1952 e 1964 – e disputou três jogos: vitórias sobre o Orión, pela Taça Ribeiro de Carvalho, e diante do Deportivo Saprissa, pela Taça Presidente da República, ambas em 1952 e pelo placar de 2 a 1. Em 1964, novo confronto ante o Saprissa e outro triunfo – 3 a 0, em partida amistosa.

A última vez que o Verdão havia participado de um torneio amistoso internacional foi durante a pré-temporada de 2016, quando disputou a Copa Antel (Torneio de Montevidéu), no Uruguai, enfrentando o Libertad-PAR e o Nacional-URU.