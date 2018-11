Palmeiras encerra preparação com Willian em campo e ovada em Mayke

O Palmeiras encerrou a preparação para enfrentar o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro durante a manhã deste sábado. O atacante Willian participou das movimentações na Academia de Futebol, e o lateral direito Mayke foi alvo de ovadas por seu aniversário.

Com a semana cheia para preparar a equipe, a comissão técnica comandada por Luiz Felipe Scolari promoveu apenas atividades leves na véspera do confronto com o Atlético-MG. A maioria dos atletas jogou futevôlei. Alguns ensaiaram faltas e pênaltis.

Vitimado por lesão muscular no empate contra o Boca Juniors, Willian esteve no gramado da Academia de Futebol. A princípio, o atacante precisaria de aproximadamente três semanas para retomar as atividades, mas pode voltar antes do prazo.

Nascido na cidade mineira de Carangola, Mayke Rocha Oliveira neste sábado completa 26 anos de idade neste sábado. Dominado por seus companheiros, o lateral direito foi homenageado com ovadas pelo aniversário, algo que o centroavante colombiano Miguel Borja achou engraçadíssimo.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Invicto há 17 rodadas consecutivas, o Palmeiras enfrenta o Atlético-MG às 17 horas (de Brasília) deste domingo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Independência. Suspensos, os laterais Mayke e Diogo Barbosa e o atacante Dudu desfalcam o time alviverde em Belo Horizonte.

Como de costume, Felipão fez mistério e fechou os treinamentos ao longo da semana. Uma provável escalação tem Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis; Felipe Melo (Thiago Santos), Bruno Henrique, Moisés (Guerra) e Lucas Lima; Gustavo Scarpa e Borja.