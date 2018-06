Palmeiras encerra preparação com foco na bola parada e rachão

O Palmeiras encerrou a sua preparação para o duelo com o Ceará durante a manhã deste sábado, no CT do Fortaleza. Sem a presença da imprensa, o técnico Roger Machado definiu o time que disputará a partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador, segundo o site oficial do Verdão, dirigiu uma atividade com foco nas bolas paradas e depois ensaiou jogadas específicas. Na sequência, os atletas participaram de um rachão que pôde ser acompanhado por torcedores que se locomoveram ao centro de treinamento do Fortaleza.

Para essa partida, o Palmeiras não contará com os volantes Felipe Melo e Bruno Henrique, suspensos pelo acúmulo de três cartões amarelos. Em recuperação física, o atacante Keno e o lateral esquerdo Diogo Barbosa também estão fora.

A lista de desfalques é completada por Guerra, que operou o pé direito, e Borja, a serviço da seleção colombiana para a disputa da Copa do Mundo.

Em compensação, Antônio Carlos deve retornar à equipe após cumprir suspensão contra o Grêmio. Assim como Edu Dracena, que foi poupado e ficou no banco de reservas durante o confronto com os gaúchos.

No meio-campo, a tendência é que Thiago Santos e Jean entrem nas vagas de Felipe Melo e Bruno Henrique. Há a opção pelo retorno de Lucas Lima ao time titular. Neste caso, Moisés poderia atuar mais recuado.

Uma possível escalação, portanto, tem Jailson; Marcos Rocha, Edu Dracena, Antônio Carlos e Victor Luis; Thiago Santos, Jean (Lucas Lima) e Moisés; Hyoran, Dudu e Willian.

Com 17 pontos ganhos, o Palmeiras inicia a 11ª rodada no terceiro lugar e tenta emplacar o seu terceiro triunfo consecutivo para se manter próximo do líder Flamengo, último adversário antes da pausa para a Copa do Mundo. O Ceará, com meros quatro pontos, figura na 20ª e última colocação.