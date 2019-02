Palmeiras encara o Bragantino para se recuperar de derrota no Derby

O duelo do Palmeiras contra o Bragantino nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Pacaembu é válido apenas pela sexta rodada do Campeonato Paulista, mas tem suma importância para o Verdão. Após a derrota no Derby, as cobranças internas e da torcida aumentaram, e a equipe de Luiz Felipe Scolari terá que dar uma resposta em campo.

A semana livre para treinos foi completamente fechada para a imprensa. A maior dúvida fica por conta da escolha de Felipão em manter ou não o rodízio de atletas, uma vez que a sequência de jogos em fevereiro é de apenas uma partida por semana.

Certo é que Deyverson, expulso no Derby por conta de uma cusparada em Richard, está fora do confronto, suspenso. A tendência é que Borja ocupe a função. Menos de 20 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.

O Alviverde é o líder do Grupo B com dez pontos ganhos em cinco rodadas do Estadual. Já o Bragantino precisa de um triunfo para recuperar a ponta do Grupo D. Este será o segundo confronto do Massa Bruta contra os quatro times considerados grandes do estado.

No primeiro, contra o Santos, derrota por 4 a 1 no estádio Nabi Abi Chedid. Para ter um resultado diferente do jogo contra o Peixe, o técnico Marcelo Veiga ressalta a importância da concentração ao time.

“O Bragantino é um time que toma poucos gols. Na partida contra o Santos, após o primeiro gol demos uma desconcentrada. É um resultado que dificilmente acontecerá de novo. Lógico que tem a qualidade do adversário, mas dificilmente acontecerá outra vez. Contra o Palmeiras, temos que estar bem concentrados para fazer um grande jogo”, afirmou o treinador ao Globo Esporte.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X BRAGANTINO

Local: Pacaembu, São Paulo (SP)

Data: 11 de fevereiro de 2019, segunda-feira

Horário: 20h (Brasília)

Árbitro: Vinicius Furlan

Assistentes: Gustavo Rodrigues de Oliveira e Vitor Carmona Metestaine (SP)

PALMEIRAS: Fernando Prass (Weverton); Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Gustavo Scarpa (Carlos Eduardo ou Felipe Pires), Dudu e Borja.

Técnico: Luiz Felipe Scolari

BRAGANTINO: Alex Alves; Itaqui, Lázaro, Júnior Goiano e Léo Rigo; Magno, Klauber, Rafael Chorão, Esquerdinha e Wesley; Matheus Peixoto

Técnico: Marcelo Veiga