Com campanha 100%, Palmeiras revê Mirassol em palco de goleada

Às 19 horas (de Brasília) deste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras entra em campo para encarar o Mirassol. No Estádio José Maria de Campos Maia, palco de um vexame em 2013, o time alviverde defende sua campanha de 100% de aproveitamento no torneio estadual.

Em sua última visita a Mirassol, pelo Campeonato Paulista 2013, o Palmeiras acabou goleado por 6 a 2. Cinco anos depois, na condição de único clube grande do Brasil ainda invicto na temporada, o time comandado pelo técnico Roger Machado volta ao estádio municipal para prolongar a boa fase.

“O começo do ano é sempre fundamental e muito importante. É importante passar confiança não só ao jogador, mas para quem avalia o trabalho e também torcedor. Acredito que esse bom início nos dá tranquilidade para trabalhar a cada jogo”, afirmou o treinador.

Com triunfos sobre Santo André, Botafogo-SP, Red Bull, Bragantino e Santos, Roger Machado tenta se aproximar da marca estabelecida pelo histórico Filpo Núñez. Em 1978, o técnico argentino, mentor da Primeira Academia, emplacou sete vitórias consecutivas no início de seu trabalho.

A despeito da campanha bem sucedida no Campeonato Paulista, Roger Machado pode mexer no time. Misterioso, o técnico não confirmou, mas o experiente Michel Bastos é cotado para substituir Victor Luis na lateral esquerda no confronto deste sábado.

O Mirassol, com apenas cinco pontos ganhos, figura na lanterna do Grupo D do Campeonato Paulista. Na última rodada, mesmo fora de casa, a equipe venceu pela primeira vez no torneio estadual ao bater o São Caetano, resultado que aumenta o moral para encarar o poderoso Palmeiras.

“Não importa como começamos, mas sim como vamos terminar”, afirmou o técnico Moisés Egert, animado após a vitória em São Caetano. “O grupo está fechado e encontramos o espírito necessário para a competição”, completou o comandante do Mirassol.

FICHA TÉCNICA:

MIRASSOL X PALMEIRAS

Local: Estádio José Maria de Campos Maia

Data: 10 de fevereiro de 2018, sábado

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Evandro de Melo Lima

MIRASSOL: Fernando Leal; Danilo Boza, Jesiel, Edson Silva e Marlon; Léo Baiano, Wellington Reis, Paulinho e Rodolgo; Douglas Baggio e Gilsinho

Técnico: Moisés Egert

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Michel Bastos; Felipe Melo; Willian, Tchê Tchê, Lucas Lima e Dudu; Borja

Técnico: Roger Machado