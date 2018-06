Palmeiras empresta Mouche e Nobre terá que arcar com prejuízo

A notícia parece velha, mas é novidade. O atacante argentino Pablo Mouche foi emprestado pelo Palmeiras ao San Lorenzo por um ano – justamente o período restante para que seu contrato com o Verdão acabe.

Mouche vem sendo emprestado pelo Maior Campeão do Brasil desde 2016. O priemiro clube a contar com o argentino foi o Lanús, depois, Estrela Vermelha, da Sérvia, Olímpia, do Paraguai, e Banfield, da Argentina, tiveram o jogador por empréstimo.

O atacante chegou ao Palmeiras em 2014 por cerca de R$ 9 milhões, bancados pelo ex-presidente Paulo Nobre. Com o novo empréstimo, fica definido que o ex-mandatário assumirá o valor como ‘dívida’, já que não irá recuperar seu investimento.